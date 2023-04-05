Morgan Stanley'dan Türkiye'deki seçim sonrası dolar-TL analizi! Dikkat çeken 2 büyük senaryoyu duyurdular

Yabancı kurumların seçim sonrası döneme ilişkin kur analizleri devam ediyor. Morgan Stanley de seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. Banka, seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de yükseliş öngördü.

Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri Dolar/TL ’de seçim öncesinde keskin bir düzeltme beklemezken, kısa vadede risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

Hande Küçük, Alina Slyusarchuk ve James K Lord’un aralarında bulunduğu ekonomist ve stratejistlerin yayımladığı 5 Nisan tarihli raporda, “Seçimlere kadar Türk lirasını görece dengeli tutmak yönündeki güçlü eğilim göz önüne alındığında, yerlilerin Döviz işlemlerine yönelik düzenlemelerin artmasını ve TCMB tarafından liralaşma yönünde daha sıkı adımlar atılmasını bekliyoruz” denildi.



Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryo

Raporda seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanması senaryosunda, düşük faiz politikasının süreceği, finansal koşullar ile piyasa faizlerinin alternatif araçlar ile bankacılık sektörü düzenlemeleri ile belirlenmeye devam edeceği öngörüldü.

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Bu senaryoyla ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

Rusya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) gibi bölgesel ortaklardan gelen koşullu para akışları, düzenleyici adımlar ve aktif rezerv yönetimi ile döviz kurundaki düzeltme ilk aşamada sınırlansa da artan dengesizlikler göz önüne alındığında dolar/TL’de yılın son çeyreğinde keskin bir düzeltme bekliyoruz.

Bu, politika faizinde kısmi bir tersine dönüşü tetikleyebilir, ancak muhtemelen enflasyonda yukarı yönlü bir hareketle ve yeni bir makro politika çerçevesi getirilene kadar 2024’te gerçekleşecek bir resesyonla sonuçlanacaktır.

Seçimi Millet İttifakı'nın kazandığı senaryo

Millet İttifakı kazanırsa, “politika faizini ilk aşamada yüzde 30-35’e yükseltmenin ve yükselişin devam edeceği sinyalini vermenin kredibilite oluşumu açısından mantıklı göründüğü” ifade edilen raporda, bu senaryoda, yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 40-45 seviyesine çıkabileceği tahmin edildi.

bloomberght'in aktardığı haberde: Raporda bu senaryoya ilişkin şu ifadeler paylaşıldı:

Reel döviz kurunun başlangıç seviyesi ve ödemeler dengesi kaynaklı baskılar muhalefetin zaferi senaryosunda da dolar/TL’de ilk aşamada bir yükseliş olabileceğine işaret ediyor.

2024 itibarıyla anlamlı bir dezenflasyon süreci ile üç çeyreklik daralmanın ardından 2024 ikinci yarısından sonra hızlı bir toparlanma öngörüyoruz.

Tahvil getirileri daha cazip hale gelene kadar yabancı portföy akımlarının yoğun bir şekilde dönmesi çok muhtemel görünmüyor.

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