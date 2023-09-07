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Ekonomi Morgan Stanley'dan Türkiye'de OVP sonrası Türkiye'den yıl beklentisi tahmini: Bu olacak diyerek Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

Morgan Stanley'dan Türkiye'de OVP sonrası Türkiye'den yıl beklentisi tahmini: Bu olacak diyerek Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:02:00 - 2023-09-07 12:26:20
Morgan Stanley'dan Türkiye'de OVP sonrası Türkiye'den yıl beklentisi tahmini: Bu olacak diyerek Türkiye'ye duyurdu

Türkiye para piyasaları politikasına yönelik Orta Vadeli Program'ın (OVP) sunumunda sıkı para politikasıyla ilgili güçlü mesajlar politika faizi beklentilerinin de Türkiye için yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Dünyaca ünlü Morgan Stanley Türkiye'nin faiz beklentisini yükseltti

Morgan Stanley faiz beklentisini yükseltti!

Morgan Stanley, OVP'ye ilişkin değerlendirmesinde sıkı para politikasına verilen güçlü destek ve enflasyon projeksiyonlarındaki yükseliş nedeniyle bu yıl için politika faizi beklentisini 5 puan artırdı. Ekonomistler, OVP'nin açıklanmasının ardından Eylül toplantısına ilişkin tahminleri 500 baz puanlık bir artışla yüzde 30'a çıkardı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) sunumunda sıkı para politikasıyla ilgili güçlü mesajlar politika faizi beklentilerinin de yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk OVP'ye ilişkin değerlendirmelerinde sıkı para politikası mesajları ve enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle bu yıl için politika faizi beklentilerini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

Ekonomistler değerlendirmelerinde OVP'nin öngörülen dezenflasyon patikası dışında, önceki programlara kıyasla daha gerçekçi makro projeksiyonlar içerdiğini belirtti.
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Değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkı para politikası mesajlarının altı çizildi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Raporda bu konuda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için para politikasının sıkı tutulacağını belirtmesi, bize göre yeni TCMB yönetimine faiz artırımlarına devam etmesi için destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir yüksek faiz oranlarının yüksek enflasyona yol açtığı görüşünü savunduğu için bu önemli" değerlendirmeleri yer aldı.

Beklenti yükseltildi

Temmuz ayındaki güçlü artış ve Ağustos ayında manşet enflasyonda yaşanan rekor artış dolayısıyla faiz profilimizdeki yukarı yönlü riskleri vurguladıklarını belirten Morgan Stanley ekonomistleri OVP'nin açıklanmasının ardından Eylül toplantısına ilişkin tahminleri 500 baz puanlık bir artışla yüzde 30'a çıkardı.

Ekonomistler Ekim ve Kasım aylarında da 250 baz puanlık iki artış daha ekleyerek yıl beklentisini yüzde 35'e çıkardı.

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