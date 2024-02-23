Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı

RECEP YEŞİL

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı morarmaya doymuyor.

Son olarak Milli Muharip Uçak KAAN'ın gökyüzü ile buluşmasının ardından rezil olan Fatih Altaylı yine kafayı çıkardı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 650 bin konut vaadini hedef aldı.

İstanbulları yolda kalan otobüslere, arızalanan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü kesilen Altaylı, Kurum'un vaadiyle ilgili "Yani bir mucize olacak ve ekonomi bu halde iken, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en acımasız ekonomik krizini yaşarken konut üretim hızını 5 katına çıkaracak. At yalanı, severler inananı" şeklinde rezil ifadeler kullandı.

KAAN'la rezil kepaze olmuştu

Fatih Altaylı daha önce yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili "İnsanlara hayal satmayın. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi." şeklinde laf salatası yapmıştı.

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Bilindiği üzere KAAN 2 gün önce gökyüzü ile buluşarak başarılı bir uçuş gerçekleştirmişti.

TOGG'dan da şamarı yemişti

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin en büyük eserlerinden biri olan yerli otomobil TOGG'u da hedef almıştı.

Altaylı "Seçim bitti, Togg’lar Bakanlar yeniden Mercedes’lerine döndüler, artık yerli ve milli elektrikli otomobilimizi fotoğraflarda bile göremez olduk" diyerek aklınca algı oluşturmaya çalışmıştı.

Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri TOGG

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satışlarının toplam pazardaki payı ocak ayında yüzde 5,5 olurken, TOGG'un kendi kategorisindeki pazar payı yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.