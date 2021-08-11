  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajı
ABD'de helikopter yola düştü! Havalimanındaki uçuşlar durduruldu
Dünya Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Dünya

Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'ta başlayan orman yangınları devam ediyor. Gortynia bölgesindeki yerleşim yerlerinde birçok evin küle döndüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:33:00 -
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor.

Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarlar nedeni ile birçok noktada alevlerin yeniden yayıldığı aktarıldı.

Yarımadada bulunan Gortynia bölgesindeki yangınlara müdahale eden Yunan itfaiyecilere Slovenya, Fransa ve Romanya'dan gelen ekiplerinde destek verdiği belirtildi.

Yangın hala kontrol altına alınmazken, bölgedeki yerleşim yerlerinde birçok evin küle döndüğü açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay