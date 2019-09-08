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Mor ve Ötesi ile Ceza festivalde coşturdu

Müzik dünyasının seçkin isimlerini buluşturan Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde, Mor ve Ötesi grubu ile rap müziğin ünlü ismi Ceza, katılımcıları coşturdu.

08 Eylül 2019 Pazar 13:35
Mor ve Ötesi ile Ceza festivalde coşturdu

Müzik dünyasının seçkin isimlerini buluşturan Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde, Mor ve Ötesi grubu ile rap müziğin ünlü ismi Ceza, katılımcıları coşturdu. 12 sanatçı ve grubun sahne aldığı ikinci günde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de müzik tutkunları ile birlikte Flört konserini izledi.


Nilüfer Belediyesi’nin binlerce sanatseveri, müziğin yıldız isimleri ile Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturduğu Nilüfer Müzik Festivali, büyük coşku içinde devam ediyor. “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen festival, katılımcılara kaliteli müzik ve sınırsız eğlence sunuyor.Festivalin ikinci gününde de ünlü sanatçılar iki ayrı sahnedeunutulmaz konserler verdi.


Eğlencenin hiç bitmediği festival alanında ikinci gün konserleri, Aynasızlar ile başladı.


Festivalde, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceyl’an Ertem ve Ah! Kosmos performanslarıyla herkese doyumsuzanlar yaşattı.


Başkan Erdem gençlerle Flört’ü dinledi


Flört konserini festival alanına gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de dinledi. Başkan Erdem alanda gençlerle birlikte müzik keyfi yaşadı. Festivalciler de Başkan Turgay Erdem ile hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Festivale her yaş grubunun büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, “Ben de müzik severlerin coşkusuna ortak olamaya geldim” dedi.


Flört, Ceza, Mor ve Ötesicoşkuyu artırdı


Festivalde dünyaca ünlü Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar en büyük ilgiyi gören gruplar arasındaydı. Agar Agar’ın ardından sahne alan Ceza ile alandaki coşku daha da arttı. Rap müziğin sevilen ismi Ceza, parçalarını binlerce müzik tutkunu ile birlikte söyledi.


İkinci gün büyük ilgi gören gruplardan biri de Mor ve Ötesi oldu. Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi, birbirinden özel parçalarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca Mor ve Ötesi’nin parçalarına eşlik eden festivalciler doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:35
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  2. sanat
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