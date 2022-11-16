Mor reyhan faydaları: Taze reyhan nerelerde kullanılır? Mor reyhan nerelerde kullanılır: Mor reyhan çayı faydaları! Fesleğen ve reyhan aynı mı?

Reyhan bitkisi ballıbabagiller ailesine aittir. Hoş kokusu ile dikkat çeken bu bitki yemeklerde ve şerbetlerde sıkça kullanılır. Reyhan bitkisinin içeriğinde antioksidan oranı çok yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden cilt sağlığından farklı hastalıklara kadar pek çok alanda kullanımı tercih edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda reyhan bitkisi ve kullanımı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Mor Reyhan

Mor reyhan bitkisi anti bakteriyel ve antioksidan özelliği olan bitkidir. Bu yüzden temizleyici etkisi de bulunur. Özellikle regl dönemlerinde tüketildiğinde kasık ağrıları ve kramplarını azaltır. Bunun yanı sır adet söktürücü etkisi de vardır.

Reyhan bitkisi ne işe yarar?

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır. Kötü kolesterolü düşürerek kalp dostu bir tavır sergiler. Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur. Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Reyhan'ın özellikleri nelerdir?

Reyhan fesleğen ile karıştırılan fakat farklı olan bir bitkidir. Kırmızı fesleğen olarak da bilinen reyhan, keskin ve aromatik kokusu ile birçok alanda kullanılır. Ilıman bölgelerde sıkça yetişen reyhan, yaz sonuna doğru rengi değişen bir ottur. Önce yeşil yaprak veren bu bitki, güneş gördükçe rengini koyulaştırır.

Reyhanın Faydaları

Hoş kokusu ile yemeklerin de vazgeçilmezi olan reyhanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından önemli aktarılmaktadır. Saraçoğlu gibi pek çok uzmanın da kullanımını önerdiği reyhanın yararları şunlardır:

Reyhan bitkisi sindirimi düzenleyerek hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.

Mide hastalıkları üzerinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

Mide bulantısı sorunlarına sahip olan kişilerde rahatlama sağlar.

Bağırsaklarda meydana gelen parazit ve bakterileri azaltır.

Vücutta toplanan ödemin atılmasını sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir. Sakinleştirici etkisi vardır.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

Antibakteriyel bir özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Migren gibi ağrı durumlarında ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Bronşları temizler.

Akciğer dostudur.

Tanen ve flavon içeriği ile kanserle mücadelede etkin bir rol oynamaktadır.

Reyhan Bitkisi Nedir?

Reyhan bitkisi, bir diğer adıyla reyhan otu ballıbabagiller familyasına ait bir ottur. Reyhan otunun farklı isimleri de bulunur. Yabani fesleğen yer fesleğeni bu isimlerden bazılarıdır. Hoş kokusu ile hem yemekleri hem içecekleri lezzetlendiren reyhan otu fesleğen ile karıştırılır ancak ikisi farklı otlardır. Ilıman iklim bitkisi olan reyhan otu çiçekli bir bitkidir. Beyaz ya da pembe renkli çiçeklere sahiptir. Yemekler ve içecekler dışında sağlık için de kullanılan reyhan tu süs bitkisi olarak da tercih edilebilir.

Reyhan Bitkisi Nasıl Tüketilir?

Doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alan reyhan otu farklı şekillerde kullanılabilir. Taze ve kurutulmuş olarak iki farklı şekilde satışı bulunan reyhan bitkisinin taze ot kullanımı salatalarda tercih edilmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin salatalarında taze reyhan kullanmaları sindirim sistemi ve bağışıklık için önemli bir yere sahiptir. Taze reyhan ile reyhan şerbeti de sıcak havalarda hazırlanarak soğuk bir şekilde tüketilebilir.

Kuru reyhanın kullanım alanı ise daha geniştir. Özellikle etli yemeklerde baharat olarak kullanılan kuru reyhanın çay versiyonu da sağlık için oldukça faydalıdır. Kuru reyhan çayının yapımı da oldukça hızlı ve pratiktir. Kuru reyhan için ihtiyacınız olan malzemeler 1 litre su ve 5 yemek kaşığı kuru reyhandır.

Kuru reyhan çayı yapılışı:

Kuru reyhan çayını yapabilmek için 1 fincan su kaynatılır ve içerisine 1 yemek kaşığı kuru reyhan eklenir. 15-20 dakika demlendirilir ve rengini verdiğinde içilir. Reyhan çayı taze reyhanlardan da elde edilebilir. Ancak acı bir tadı olabileceğinden kuru reyhan ile çay yapmak daha çok tavsiye edilir.

Mor Reyhan Faydaları

Metabolizmayı düzenli çalıştırır.

Gribal hasatlıklara karşı korur.

Ağız kokusunu engeller.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı olur.

A vitamini oranı yüksektir. Göz sağlığına iyi gelir.

Yorgunluk ve halsizliğe birebirdir.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

Karaciğere faydalıdır.

Öksürüğe iyi gelir.

Kuru reyhan nerelerde kullanılır? Mor reyhan çayı nasıl yapılır?

Oldukça fazla kullanım alanına sahip olan kuru reyhan çeşitli yemeklere örneğin makarnalara, pilavlara ve çorbalara aroma verici olarak kullanılır. Özellikle de et yemeklerinde baharat olarak kullanılır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan kuru reyhan, bitki çayları arasında da yerini alır.

Taze reyhan çayı

Reyhan Çayı Tarifi Nasıl Yapılır? Reyhanları güzelce yıkayıp 8 bardak kaynar su ile haşlıyoruz, kalan 2 bardak su ile karanfil, tarçın ve şekeri 15 dk kaynatıp demlenen reyhanlara ekliyoruz. 1 limon suyu sıkıp yapraklardan süzüp çay gibi içiyoruz.

Taze reyhan Nerelerde kullanılır?

Taze ot olarak kullanılan reyhan genellikle salatalarda ve yemeklerin yanında tüketilir. Diğer bir kullanımı ise kuru reyhan tüketimidir. Reyhanın kullanılabileceği yemekler: Taze reyhan salatalara eklenebilir.

Kuru reyhan faydaları

Reyhan bitkisinin diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde sindirimi düzenler.

Hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.

Kullanıldığında mideye verdiği rahatlama hissi verir.

Mide bulantısı sorunlarına sahip kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.

Mor reyhan otu nasıl kullanılır?

Reyhan genellikle taze olarak salatalarda kullanılır. Onun dışında sarma, dolma gibi yemeklere de katıldığında hoş bir aroma katar. Reyhan kurutulmuş olarak et yemeklerinde ve cacıkta da tüketilebilmektedir. Ayrıca reyhan bitkisi çay olarak da tüketilebilmektedir.