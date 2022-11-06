Mor lahana turşusu kaç günde olur, nasıl pembeleşir? 2 Günde hazır olan mor lahana turşusu tarifi

Renginde lezzete davet olan enfes sebzelerden biridir mor lahana. Kırmızı lahana da olarak bilinen bu müthiş lezzeti en çok turşu olarak tüketiyoruz, mezesini yapıyoruz, salatalarını da yemelere doyamıyoruz. Çok bilinmese de yemeklerin içerisine de katılıyor kendisi. Ama bizim bugünkü konumuz lokantalarda önümüze konduğunda afiyetle yediğimiz, hafif yumuşak hafif de kıtır kalan, rengiyle kendine bir kez daha hayran bırakan mor lahanalar... O mor lahanaları pembe rengine çevirmek de aslında çok basit. Uzun süre kavanozlarda saklanabiliyor olması da cabası.

Hadi gelin bugün evlerimizde lokantalarda yediklerimizden daha güzel lezzetler hazırlayalım. Şimdiden ellerinize sağlık.

Mor Lahana Turşusu ( 2 Günde Hazır ) Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük boy mor lahana

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

2 diş sarımsak

1 su bardağı sirke

1 su bardağı su

Mor Lahana Turşusu ( 2 Günde Hazır ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Mor lahana güzelce yıkanır ince ince kesilir.

Bir kaba alınır üzerine kaya tuzu atılır ve ovmaya başlanır .

Biraz rengini salmaya başlayacak ve yumuşayacak.

Kavanozlara koyulur.

Üstüne sarımsaklar ve limon tuzu atılır su ve sirke eklenir kapağı sıkıca kapatılır.

Buzdolabına kaldırılır 2 gün sonra yemeye hazır afiyet olsun.