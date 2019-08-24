"Mor koyunlar" yarışmaya hazır

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen "Sudan Koyun Geçirme Yarışması"na katılacak çobanlar, koyunların süsleme işlemlerini tamamlayarak temsili yörük göçünü canlandırdı.



Türklerin Orta Asya'daki önemli geleneklerinden "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", Anadolu'nun yurt edinilmesiyle Çal yöresinin önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak yaşatılıyor.



Yarın 846'ncısı Aşağıseyit Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, insanların hayvanlara verdiği değeri ve kurduğu sıcak ilişkiyi göstermesinin yanı sıra toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunun da önemli göstergesi olarak dikkati çekiyor.

Çobanlar, "elci" olarak adlandırdıkları koyunları ve onun arkasından gelen sürülerini, her yıl yarışmadan birkaç ay önce hazırlamaya başlıyor.



Koyunların öncüsü yarışma için özel hazırlanıyor ve etkinlikten iki gün önce kırkılarak mor, sarı ve kırmızı renklere boyanıyor.

Yarın düzenlenecek yarışma öncesi çobanlar, gün batmadan Aşağıseyit Mahallesi'nde buluşarak yöresel kıyafetleriyle sürüleri eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.



Yürüyüşte deve, kağnı ve kangal köpekleri de yer aldı.



Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki yarışmaya katılacak tüm çobanlara başarılar diledi.



Akcan, 8 asırdır sürdürülen geleneği gelecek nesillere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



55 yaşındaki Emine Uz da 10 yıldır yörük göçünü canlandırdığını dile getirerek, "Bu yıl festivalde sakatlığım nedeniyle sudan koyun geçiremeyeceğim. Dedelerimizden gördüğümüz geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Çok zevkli bir şey. Kadın olarak çobanlık yapmak çok güzel. Ölene kadar çobanlık yapmak istiyorum." diye konuştu.



İki yıl üst üste yarışmada birincilik kazanan Cengiz Ökden de "Şampiyon koyunumu bu yıl emekliye ayırdım. Yeni bir koyunla yarışmaya katılacağım. 10 yıldır aktif olarak yarışmalara katılıyorum. Biz Yörük'üz. Emekli askerim. Bu kültürü yaşatmak için şehirden köye yerleştim. Koyunumla bir insanla konuşur gibi konuşuyorum." ifadelerini kullandı.