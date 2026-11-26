Mor kafalar yine salyalarını akıttı! Şeriat'ı dillerine doladılar
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Ankara'da yürüyüş yapan LGBT ve feminist gruplar, "Kahrolsun Şeriat" sloganları atıp Allah'ın kanunlarına karşı kin kustular.
Ankara'da 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşte, “Kahrolsun Şeriat” sloganları atıldı.
Sol Feminist Hareket tarafından organize edildiği belirtilen etkinlik kapsamında kullanılan İslam karşıtı slogan, solcuların ve feministlerin kadın haklarıyla ilgilileri olmadığını gözler önüne serdi.
Söz konusu eyleme kadın örgütleri, feminist gruplar ve LGBT'li sapkınlar katıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Sol Feminist Hareket'in de çağrıda bulunduğu eylem kapsamında Yüksel Caddesi’nde toplanan bir grup, sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında “Kahrolsun Şeriat” sloganı atıldı.
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