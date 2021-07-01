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Aktüel Mor çeteden provokasyon
Aktüel

Mor çeteden provokasyon

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kalmasını hazmedemeyen Mor çete provokasyon bayrağını çekti. Günlerdir sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulunan çete bugün #1Temmuzdaİsyanlardayız diyerek sokağa inmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:45:00 -
Mor çeteden provokasyon

yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kalmasını hazmedemeyen Mor çete provokasyona başladı.

Türkiye’nin aileyi tehdit eden ve sapkınlığı destekleyen İstanbul Sözlşemesi’nden çekilmesini hazmedemeyen Mor çete isyan bayrağını çekti. Günlerdir sosyal medya hesapları üzerinden eylem çağrısı yapan çete, “O gün bugün Dünya tersine dönse #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz demek için, hayatımız, haklarımız kazanımlarımız için #1Temmuzdaİsyanlardayız Kararınızı tanımıyoruz Saat 19.00'da Taksim Tünel'de olacağız” ifadeleri ile halkı galeyana getirip sakağa inme çağrısını yineledi.
Yeni Akit Gazetesi

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