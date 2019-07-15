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Mor Çatı’nın sitesinde skandal açıklamalar! Erken yaşta evlenenlere 'Tecavüzcü' diyen ahlaksızlar 13 yaşında nikahsız ilişkiyi 'Flört' diyerek meşrulaştırıyor

Eşcinsel savunucusu Mor Çatı, “aileyi yıkma projesi” olarak tepki çeken Toplumsal Cinsiyet Eşitliği faaliyetleriyle toplumu zehirlemeye devam ediyor. İnternet sitesinde “Flört şiddeti” başlığı altında sözde kadına şiddet konusunu anlatan Mor Çatı’cılar, Flört yaşını 13-23 olarak tanımlarken, “cinsel şiddet” başlığı altında gayrı meşru ahlaksızlığın şiddet içermediği sürece normal olduğunu yazdılar. 16 yaşında evlenen erkeklere “tecavüzcü” damgası vuran Mor Çatı ve benzeri sözde STK’lar, nikahsız ilişkide ise 13 yaşı “Flört” adı altında meşru göstermeye kalktılar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
Mor Çatı’nın sitesinde skandal açıklamalar! Erken yaşta evlenenlere 'Tecavüzcü' diyen ahlaksızlar 13 yaşında nikahsız ilişkiyi 'Flört' diyerek meşrulaştırıyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Erken yaşta evlenenleri, “tecavüzcü” gibi göstererek ceza almaları için mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 13-23 yaş arasında yaşanan gayrimeşru ilişkileri “Romantik Dönem” adıyla normalleştirmeye çalışıyor. 13-23 yaş aralığı ilişkileri “Flört” olarak adlandıran Mor Çatı’cılar, bu dönemde şiddet içermediği müddetçe cinsel ilişkiyi de normal saydılar. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinin gönüllü taşeronluğunu yapan Mor Çatı ve benzeri sözde kadın STK’ları, AB destekleriyle ahlak dışı birliktelikleri ve eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmaya ve meşrulaştırmaya çalışıyor. Mor Çatı, eşcinsel sapkınları meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’nin daha etkin uygulanması toplantılarına da katılarak Lut Kavmi’nin torunlarına destek oluyor.

Genç yaşta evlilik “Tecavüz”, gayrimeşru ilişki “Flört”

İstanbul Sözleşmesi’nin getirisi olarak erken yaşta evliliğin suç olarak görülmesi gerektiğini savunan Mor Çatı, aile ile sonuçlanmış erken evlilikler için gündeme getirilen affa karşı da “Tecavüz ve istismarcıları cezasızlaştırmaya çalışmaktan derhal vazgeçilmeli.” ifadelerini kullanarak, erken yaşta evlenenleri tecavüzcü olarak nitelendirmişti. Eşçinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanmasına yönelik toplantılara katılıp sapkın LGBTİ faaliyetlerini normalleştirmeye çalışan Mor Çatı, 13-23 yaş arasında yaşanan gayrimeşru ilişkileri “Romantik Dönem” adıyla tanımlarken, bu dönemde yaşanan cinsel birlikteliği şiddet içermediği sürece normal saydı. 13 yaşındaki çocukların gayrımeşru ilişkilerini normalleştiren Mor Çatı ve benzeri sözde STK’lar, Haçlı Batı’nın desteği ile ahlaksızlığın ve fuhuşun yaygınlaşmasında etkin rol oynuyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
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