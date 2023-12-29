  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Moody's'ten Türkiye kararı
Ekonomi

Moody's'ten Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 13:11:00 -
Moody's'ten Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için gelecek yıla yönelik iki kredi notu gözden geçirme tarihini belirledi. Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti.

Moody's, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye için ilk tarih 12 Ocak, ikinci tarih ise 19 Temmuz olarak açıklandı.

Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna karşın 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Moody's ABD'yi böyle üstüne basa basa uyardı: Hükümet kapanırsa karşılık olarak kredi notu kırılabilir!
Moody's ABD'yi böyle üstüne basa basa uyardı: Hükümet kapanırsa karşılık olarak kredi notu kırılabilir!

Dünya

Moody's ABD'yi böyle üstüne basa basa uyardı: Hükümet kapanırsa karşılık olarak kredi notu kırılabilir!

Moody's es geçse de veriler ortada!
Moody's es geçse de veriler ortada!

Ekonomi

Moody's es geçse de veriler ortada!

Moody's'ten Türkiye bombası
Moody's'ten Türkiye bombası

Ekonomi

Moody's'ten Türkiye bombası

Moody's'ten Türkiye'ye skandal asgari ücret tehdidi! Çok artış yaparsanız...
Moody's'ten Türkiye'ye skandal asgari ücret tehdidi! Çok artış yaparsanız...

Ekonomi

Moody's'ten Türkiye'ye skandal asgari ücret tehdidi! Çok artış yaparsanız...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23