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Moody's'ten Türk bankalar hakkında mesaj

Moody's, Türk bankaların sorunlu kredilerinde artış uyarısında bulundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:41
Moody's'ten Türk bankalar hakkında mesaj

Her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları yine düğmeye bastı. Fitch'in cuma günü Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından bugün bir açıklama da Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geldi. Moody's, Türk bankaların sorunlu kredilerinde artış uyarısında bulundu.

YÜZDE 4'Ü AŞACAK

Moody's, "Türk bankalarda sorunlu kredi oranının önümüzdei 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi. Kuruluş, Türk bankalarında sorunlu kredi artışının kredi notu açısından negatif olduğunu da vurguladı. Ayrıca Moody's, "Sorunlu kredilerde güçlü ve sürekli artış varlık kalitesini zayıflatır." dedi.

FİTCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:41
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