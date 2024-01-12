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Ekonomi Moody’s’in Türkiye kararı beklenirken! Derecelendirme kuruluşu ne derece etkiler?
Ekonomi

Moody’s’in Türkiye kararı beklenirken! Derecelendirme kuruluşu ne derece etkiler?

Yeniakit Publisher
2024-01-12 10:45:00 - 2024-01-12 11:32:46
Moody’s’in Türkiye kararı beklenirken! Derecelendirme kuruluşu ne derece etkiler?

Türkiye'nin enflasyona karşı sürdürdüğü istikrarlı mücadele ve finansal sıkı duruşa uluslararası kurum ve kuruluşların bakış açısı olumlu. Peki kredi kuruluşlarının son refleksi nasıl olacak?

Türk ekonomisinin özellikle yeni yönetimle birlikte ortaya koyduğu ekonomik uygulamalar yerli ve yabancı yatırımcı tarafından daha sıkı takip ediliyor.

Piyasa dinamikleri açısından kredilerde ve reel ekonomik düzenlemelerde ortaya çıkın sonuçlar pozitif bir algı oluşturmuş durumda.

Türkiye'nin enflasyona karşı sürdürdüğü istikrarlı mücadele ve finansal sıkı duruşa uluslararası kurum ve kuruluşlardan da olumlu bir bakış açısı hakim.

Son olarak Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin Moody's'in atacağı adım bu süreci pekiştirecek görünümde. Keza Türkiye'nin CDS'indeki gerilime sürecin daha rahat okunmasına katkı sunuyor...

 Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bugün Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor. Kurum değerlendirme takviminde yer alan 15 Aralık’ta herhangi bir güncelleme yapmamıştı. Mevcut durumda Türkiye’ye verdiği not Ağustos 2022’den bu yana yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, görünüm ise durağanda.
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Genel kanaat ne yönde?

Son olarak S&P Aralık ayı başında Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinde tutmuş not görünümünü ise durağandan pozitife revize etmişti. Moody’s’e ilişkin beklentilerin pozitif olduğu yönünde bir kanaat oluşmuş vaziyette. Muhtemel yukarı yönlü bir revizyonun görünümle mi sınırlı kalacağı yoksa notu da mı kapsayacağı ise TL varlıklar açısından en kritik noktayı oluşturuyor.

Karar öncesi son tablo

Moody’s kararı öncesinde iyimser bekleyiş devam ederken USD/TL kuru 30 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Moody’s’in kararı ise TL’ye bakış açısının şekillenmesi açısından önemli. Özellikle notta yukarı yönlü bir revizyon yapılması durumunda bunun görünümü topyekûn değiştirmeyebilecek olsa da en azından kısa vadede TL açısından daha ılımlı bir tabloya işaret edebileceği kanaati taşınıyor.

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Yorumlar

Bal

Bunlar finansal terör örgütleri başka birşey değiller. Sahiplerinin kimler ve hangi devletlerin güdümünde olduklarına bakınca nasıl "derecelendireceklerini" tahmin etmek kolay...
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