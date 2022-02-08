  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Moody's uyardı: O bankalar Fed riskiyle karşı karşıya!
Ekonomi

Moody's uyardı: O bankalar Fed riskiyle karşı karşıya!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Latin Amerika ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki bankaların gelişmekte olan ülkeler arasında dolarizasyon etkilerine en yoğun maruz kalacak bankalar olacaklarına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:42:00 -
Moody's uyardı: O bankalar Fed riskiyle karşı karşıya!

Rapora göre ABD'de faizlerin artması durumunda bankalar yerel para biriminin değer kaybı ve müşterilerin mevduatlarını azaltmaları gibi risklerle karşı karşıya kalabilir.

Moody's, dün yayımladığı raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmasının büyük ihtimalle gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını yavaşlatarak bu ülkelerin para birimlerinin ve ekonomik büyümelerinin zayıflamasına yol açağını ve muhtemelen dolarizasyonun fazla olduğu bankalarda kredi risklerini tetikleyeceğini belirtti.

Moody's analistleri "Bilançolarında büyük miktarda yabancı para kredileri ve mevduatları olan bankalar yerel para birimlerinde sert değer kaybı durumunda sorunlu kredilerde artış yaşanması, kârlılık ve likiditelerinde baskı oluşması ihtimaliyle karşı karşıyalar" diye belirtti.

Türkiye'deki Döviz mevduatlarında yükseliş bekleniyor

Raporda yer alan tahminlere göre yüksek enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla mücadele eden Türkiye'de de döviz mevduatın toplam mevduata oranının 2022 sonuna kadar yüzde 65'e yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de döviz mevduatı 2020'nin sonunda yüzde 47, geçen yıl yüzde 63 seviyesindeydi.

Avrupa'da, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus en fazla dolarizasyonun olduğu üç ülke konumunda.

Moody's, "Kur riskine karşı koruma altında olmayan yabancı para kredilerinin ödenmesi gittikçe zorlaşıyor ve mevduat sahipleri fonlarını çekmeye eğimli hale geliyor. Merkez bankalarının, bankaların dolar zararlarını kapatmak için yeterli rezervlerinin olmaması durumunda kriz döneminde yüksek dolarizasyon aynı zamanda finansal istikrara karşı tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay