Moody's, Türkiye'nin ekonomi ekibini böyle övdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Mody's'in değerlendirmesine değinerek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız." dedi. İşte detaylar...

Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü, Bakan Şimşek, kurala dayalı politikalarda kararlılık mesajı verdi.

Bakan Şimşek twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.

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