  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Moody's, Türkiye'nin ekonomi ekibini böyle övdü
Ekonomi

Moody's, Türkiye'nin ekonomi ekibini böyle övdü

Yeniakit Publisher
2023-08-10 15:15:00 -
Moody's, Türkiye'nin ekonomi ekibini böyle övdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Mody's'in değerlendirmesine değinerek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız." dedi. İşte detaylar...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Mody's'in değerlendirmesine değinerek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız." dedi. İşte detaylar...

Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü, Bakan Şimşek, kurala dayalı politikalarda kararlılık mesajı verdi.

Bakan Şimşek twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23