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Moody's Fransa'nın kredi görünümünü arttırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi görünümünü yükselttiğini duyurdu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:50
Moody's Fransa'nın kredi görünümünü arttırdı

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin reform programının orta dönemde ekonominin rekabet gücünü ve büyüme beklentilerini arttırdığı vurgulandı.

Hükümetin yapısal bazda harcamaları azalttığına odaklandığının belirtildiği açıklamada, kamu borcunu da kademeli olarak düşürmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, planlanan reformların bu seneyle gelecek yıl tamamen uygulanması ve potansiyel büyümeyi arttırması durumunda Fransa'nın kredi notunun yükseltilebileceğine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, reformların gücünü kaybetmesi durumunda, kredi görünümünün "durağan"a düşürülebileceği uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:50
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