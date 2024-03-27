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Spor Montella’nın sürpriz kararı işte bunu getirdi: Bomba gibi patladı! Büyük zarar göreceğiz… Maalesef duyurdular…
Spor

Montella’nın sürpriz kararı işte bunu getirdi: Bomba gibi patladı! Büyük zarar göreceğiz… Maalesef duyurdular…

Yeniakit Publisher
2024-03-27 00:43:00 - 2024-03-27 00:46:46
Montella’nın sürpriz kararı işte bunu getirdi: Bomba gibi patladı! Büyük zarar göreceğiz… Maalesef duyurdular…

A Milli Futbol takımına çağırdığı Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u daha fazla süre alması için Ümit Milli takımına gönderen Montella'nın Avusturya karşısında yaşadığı hezimet akıllarda soru işaretine sebebiyet verdi. Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Semih Kılıçsoy'un yükselişi durdurulamıyor! Ümit Milli Futbol Takımına 1 puanı son dakikada attığı golle getirdi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı.

SON DAKİKADA SEMİH KILIÇSOY ATTI

İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Millilerimizin golü 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

29 MAÇTA 23 GOL

Semih Kılıçsoy, attığı bu golün ardından 29 maçta 23 gole ulaşmış oldu.

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