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Spor Montella’dan Hırvatistan maçı öncesi iddialı sözler!
Spor

Montella’dan Hırvatistan maçı öncesi iddialı sözler!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:07:00 -
Montella’dan Hırvatistan maçı öncesi iddialı sözler!

Milli Takımımızın Euro 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan açıklamalar geldi.

 

"Milli gururumuzu sahaya yansıtacağız"

TRT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı kendisine ilk maçının Hırvatistan karşısında olmasına dair sorulan soruya "Zorlu bir başlangıç gibi gözükse de ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim kaliteli oyuncularımız var. Burada milli gururumuzu ve isteğimizi sahaya yansıtacağız." yanıtını verdi.
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