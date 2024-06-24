Montella'dan Arda Güler kararı!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçının 11'ini şekillendirmeye başlarken, Arda Güler ve İsmail Yükseği sahaya sürmeyi planlıyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın çarşamba günü Çekya ile oynanacak müsabaka öncesi ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Montella kritik maçta sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ve Arda Güler'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
İtalyan çalştırıcı hücum hattında da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Barış Alper Yılmaz'ı sağ açığa çekmesi beklenen tecrübeli hoca, Arda'ya 10 numarada görev vermeyi düşünüyor.
Montella'yı en çok zorlayacak konu ise savunma hattı olacak!
Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesi, Samet Akaydin'in sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimalinin bulunması nedeniyle Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisi savunmanın göbeğinde forma giyebilir.
Kaan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.
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