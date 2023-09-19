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Spor Montella'dan A Milli Takım için ilk yanıt geldi
Spor

Montella'dan A Milli Takım için ilk yanıt geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-19 12:31:00 - 2023-09-19 12:54:33
Montella'dan A Milli Takım için ilk yanıt geldi

Türkiye A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü için büyük oranda adaylar arasında gösterilen Vincenzo Montella ile ilk temasın kurulduğu iddia edildi. İddialara göre Montella, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan düşünmek için biraz süre istedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile resmi olarak açıklanmasa da yollarını ayırmak üzere olan Türkiye Futbol Federasyonu yeni hoca arayışlarına hızla başladı…

EN KUVVETLİ İSİM VİNCENZO MONTELLA

Adaylar arasında yer alan kuvvetli isimlerden birisinin de Adana Demirspor'un eski çalıştırıcısı Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

MONTELLA BİRAZ ZAMAN İSTEDİ

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; TFF ile Montella arasında ilk temaslar gerçekleşti. 49 yaşındaki teknik adamın teklif üzerine düşünmek için biraz zaman istediği ileri sürüldü.
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"BU KADAR ÖNEMLİ BİR MİLLİ TAKIM KAPIYI ÇALDIĞINDA..."

Haber detayında Montella için "Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında bu fırsatı değerlendirmek mantıklı olur." yorumu yapıldı.

Vincenzo Montella'nın önümüzdeki birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

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