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Spor Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum
Spor

Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

Yeniakit Publisher
2023-10-16 01:54:00 -
Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'ü garantileyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyuyorum"

İtalyan hoca, " Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz" dedi.

"EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz"

Avrupa Şampiyonası hedefleriden bahseden Montella, "En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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