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Spor Monaco, Sırp basketbolcu Stimac'ı renklerine bağladı
Spor

Monaco, Sırp basketbolcu Stimac'ı renklerine bağladı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:38:16 -
Monaco, Sırp basketbolcu Stimac'ı renklerine bağladı

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Monaco Basketbol Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Stimac ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Stimac, Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko'da oynamıştı. Litvanya'da Zalgiris, Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Malaga gibi takımlarda da görev yapan tecrübeli basketbolcu, 2008-2010 ve 2015-2016 sezonlarında forma giydiği Kızılyıldız mts ile geçen yıl yeniden anlaşmıştı.

Geçen sezon Kızılyıldız mts ile THY Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan Stimac, 11,1 sayı, 6,2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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