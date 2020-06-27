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Spor

Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:59:34 -
Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.



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