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Moldova ve Türkiye arasında hava ulaşımı başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:38:32 -
Moldova ve Türkiye arasında hava ulaşımı başladı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Türkiye ile hava ulaşımının tekrar başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan Moldova ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığı belirtildi.

Vatandaşların uçuşlar esnasında koruyucu maske takması gerektiği aktarılan açıklamada, "Türkiye'ye giriş yapan şahıslar muayene edilecek. Salgın belirtileri olanlara Kovid-19 testi yapılacak. Testi pozitif çıkanlar Türkiye'de tedavi edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, İran ile sınır kapısı hariç tüm kapıları 11 Haziran'da açtığı hatırlatıldı.



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