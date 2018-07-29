Moldova Cumhurbaşkanlığı binasına Türk eli değdi

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un talebi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar 2018 Ocak ayından bu yana devam ediyor. Binanın tadilatında kullanılan malzemelerin yüzde 70’e yakını Moldova’dan temin edildi.

ERDOĞAN’A DAVET

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanlığı binasının Ağustos sonu itibari ile çalışır vaziyete geleceğini söyledi. Erdoğan ile geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Dodon, “Kendilerini Moldova’ya davet ettik. Yakın zamanda ülkemize geleceklerini tahmin ediyoruz” dedi.