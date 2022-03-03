Moldova AB üyeliği için harekete geçti

Ukrayna’nın ardından Moldova da AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı. Söz konusu başvuru belgesi Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan Natalia Gavrilia ve Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu tarafından imzalanırken, belgenin kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.

“Olgunlaşmamız 30 yılımızı aldı”

Devlet Konutu’nda gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Sandu, "Bugün Moldova Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım başvurusunu imzalıyoruz. Bildiri, bugün Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitap ediyor. Başvuruyu önümüzdeki günlerde Brüksel'e sunacağız. Moldova Cumhuriyeti'nin net bir Avrupa yolu olmalıdır. Bu ulusal hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Vatandaşlar bu seçeneği seçti. Ülkemizin geleceğini Avrupa Birliği'nde görüyorlar. Atmamız gereken adımları biliyoruz ve çalışmaya hazırız. Moldova vatandaşlarının müreffeh ve barışçıl geleceğini inşa etmek için adım adım kararlı bir şekilde tüm aşamalardan geçeceğiz. Olgunlaşmamız 30 yılımızı aldı. Şimdi alınan derslerle geleceği üstlenmeye hazırız. Geleceğimiz için sorumluluk almaya hazırız. Demokrasi içinde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bazı kararların zamana ihtiyacı varsa, diğerlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde alınması gerekir” dedi

Öte yandan 2013 yılının Kasım ayında, AB 2014 yılından itibaren Moldova vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırmayı önermiş, 28 Nisan 2014 tarihinden itibaren ise biyometrik pasaporta sahip Moldova vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz girme muafiyetini getirilmişti.