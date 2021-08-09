  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe Giresunspor'u 3 golle yendi
Biden'dan Pentagon'un aşı kararını destekliyor
Aşıyı erteleyince hastanede kabusu yaşadı
Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda öldü
Spor Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?
Spor

Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelmişti. Ancak maç berabere kalmıştı. Futbolseverler, Molde Trabzonspor maç tekrarının ne zaman olduğunu sorgulamakta. Peki, Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:38:00 -
Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Trabzonspor ve Molde ile karşı karşıya gelmişti. Ancak maç berabere kalmıştı. Seyirciler, Molde Trabzonspor maç tekrarının ne zaman olduğunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?

Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay