UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Trabzonspor ve Molde ile karşı karşıya gelmişti. Ancak maç berabere kalmıştı. Seyirciler, Molde Trabzonspor maç tekrarının ne zaman olduğunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Molde Trabzonspor rövanşı maçı ne zaman?

Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.