Mola bitti, çarklar dönüyor

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın moderasyonunda yapılan Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘’Türk sanayisinin çarkları gelecek için dönüyor’’ mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sanayicilerin pandemi sürecinde sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri alanında başarılı çalışmalar yaptığını belirterek “Takdire şayan bir çaba ortaya koyarak tedbirler çerçevesinde üretimini sürdüren, dönüştüren ve çalışanlarına sahip çıkan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Yurt dışından gelecek siparişler ve iç piyasanın hareketlenmesiyle sanayicimizin geçici molası sona erdi. Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor. Sanayicilerimizle istişare halinde kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni döneme hazırlık

l İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, Türkiye’nin üretim gücünü ve üretim arzusunu ayakta tutmak gerektiğine dikkat çekerek “İSO olarak hazırladığımız ‘Covid 19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları’ projemiz ile önümüzdeki dönemi Türk sanayisi için fırsata çevirmeye yönelik aksiyonları ortaya koyacağız” diye konuştu.