Mohammed Alsaloussi kimdir? Mohammed Alsaloussi kaç yaşında?

Gayrimeşru yaşam tarzıyla defalarca sosyal medyanın gündeminden düşen Şeyma Subaşı bir kez daha gayrimeşru yaşamıyla gündemde. İnsanları ehl-i dünya olmaya zorlayan magazin camiasının kokuşmuş düzenini nesilleri uzağa düşürmek için bir takım sözde sanatçı geçinen isimlerin nereden kazandıkları belli olmayan paralarla şatafatlı ve gösterişli aldatma hayatlarıyla topluma kötü örnek olmaya yolunda birbirleriyle yarışıyor. Kokuşmuş magazin dünyasında çarpık ilişkilerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdi de Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile gündemde. Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evleneceği öğrenildi.

Mohammed Alsaloussi kimdir?

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir zenginin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapan Al Saloussi’nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020’de yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Muhammed Al Saloussi’nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Aynı zamanda yapımcılık ve DJ’lik de yapan Muhammed Al Saloussi’nin Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’la evleneceği de gündeme gelmişti. Al Saloussi’nin ismi, yabancı basında Mart 2021’de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019’da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari’nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.