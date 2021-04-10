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Gündem Moğultay kafası hâlâ adliyelerde Yargının son dönemde aldığı skandal kararlar maşeri vicdanı yaraladı
Gündem

Moğultay kafası hâlâ adliyelerde Yargının son dönemde aldığı skandal kararlar maşeri vicdanı yaraladı

CHP’li eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın yıllar önce yargıda gerçekleştirdiği sol kadrolaşmanın etkileri hâlâ devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a yönelik alçakça hakaretleri skandal kararlarla aklayan yargının, son olarak Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında verdiği 20 aylık hapis cezası, Moğultay artıklarının yargıyı ideolojik tahakküm aracı olarak kullandığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 09:09:00 -
Moğultay kafası hâlâ adliyelerde Yargının son dönemde aldığı skandal kararlar maşeri vicdanı yaraladı

 Haber Merkezi 

Türk milleti adına karar veren bağımsız yargımız, Moğultay artıklarının sabotajlarına maruz kalıyor. Yargıda peşi sıra verilen skandal nitelikteki kararlar, Adalet Bakanlığı’nın iyi niyetli çabalarını da yerle bir ediyor. Fatmanur Altun, Ravza Kavakçı Kan ve son olarak Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında verilen hukuku zorlayıcı kararlar, HSK’nın duruma el atması gerektiğini gözler önüne seriyor.

FETÖ’cülerden temizlenen yargının, 90’ların yandaşlıkta ün yapmış eski CHP’li Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın artıkları tarafından manipüle edilmesinin engellenmesi bekleniyor.

‘Bu iki zihniyet arasında fark yok’

Hukukçu Hüsnü Tuna, “Moğultay zihniyetiyle, FETÖ zihniyeti arasında bir fark yoktur. Bunları birbirinden ayrı tutmamak gerekiyor. Yargıdan FETÖ zihniyetini temizlemeye çalışırken, FETÖ’nün Moğultay uzantılarıyla devam ettiğini unutmamak gerekir. Skandal kararların altında bu zihniyet var. HSK’nın yargıyı titizlikle gözden geçirmesi gerekiyor. Yargının ifsad edilmesine müsaade edilmemelidir” dedi. Moğultay ve FETÖ’nün birbirine benzediğini kaydeden Tuna, “Bunlar aynı zihniyet. 28 Şubat sürecinde başlayan FETÖ-Moğultay zihniyeti ortaklığı müşterek davranmışlardır. FETÖ’cüler, Moğultay döneminde de etkin olmuşlardır. Bunlar birbirinden ayrılan yapı değildir. Bu noktadaki şikayetleri iyi incelemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘HSK bu damarın üzerine gitmelidir’

Hukukçu Kerami Özdemir, “Yargı içerisindeki FETÖ’cüler temizlendi. Bu bir başarı. Lakin bir problem daha var. Yargı içerisindeki Moğultay dönemi artıkları var. Ya da o zihniyetinin temsilcileri var. Bu yapının ve kararların üzerine HSK gitmelidir” ifadelerini kullandı.

Moğultay damarının etkinliğinin sürdürdüğünü belirten Özdemir, şöyle devam etti: “Bu klik etkinliğini sürdürüyor. Hukukun dışına çıkan kararlar veriyor. Bu kararlar siyasi nitelikte bir karardır. Bu örnekler yargının kanayan yarası haline gelmiştir. Yargı içerisinde böyle bir damar var. Bu damar yargıyı manipüle ediyor. Yargıya olan güveni sarsıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

davut doğrucu

moğultay zamanından kalma savcılar değildir onlar belkide aralarında inönü zamanından kalma sol görüşlü savcılar bile vardır.ben şüpheleniyorum yoksa bu zamanda değerli yazarımız ali karahasanoğlu na sebebsiz haksız ceza vermesi akıl almaz bir hareket dir.
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Serhan

Rabbim düşmanlıklarını muhabbete, azgınlıklarını itaatine, inkârlarını imana tebdil eylesin.. Çünkü neye karşı olduklarının farkında değiller
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