Moğolistan’ın Covid-19 mücadelesine TİKA’dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın Covid-19 mücadelesine destek sağlamak amacıyla maske üretimine başladı.

TİKA, Moğolistan Askeri Hastanesi’nde sağlık çalışanları başta olmak üzere risk gruplarında yer alanlara dağıtılmak üzere 15 bin adet anti alerjik kumaştan üretilen koruyucu maske desteğinde bulunuyor.

Moğolistan Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren askeri hastane, 570 yatak kapasitesiyle Moğolistan Hükümeti tarafından Covid-19 salgını ile mücadelede pandemi hastanesi ilan edilmişti.

Söz konusu hastane personelinin kullanımı için koruyucu maske talebi üzerine daha önce Hoton Türklerine yönelik TİKA tarafından kurulan biçki dikiş atölyesinde maske üretimi başlatıldı. Günlük 1000 maske üretilerek toplamda 15 bin adet maske Moğolistan Askeri Hastanesi’nde çalışan sağlık görevlilerine teslim edilecek.

Maskelerin üretildiği biçki dikiş atölyesinde çalışan Hoton Türkü Binya Horloo yaptığı konuşmasında, “TİKA’nın desteğiyle kurulan atölyemizde günde 1000 maske üreterek bu korkunç hastalığa karşı ülkemize katkı sağlayacağız” dedi.

Sağladıkları katkıdan dolayı memnuniyet duyan Horloo, bu vesile ile Türk halkına ve TİKA’ya Moğol halkı adına teşekkürlerini iletti.