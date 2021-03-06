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Dünya Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü
Dünya

Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 09:34:00 -
Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarında bulunan Lul Yemeni adlı restoranının önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Restoranın önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bir binanın da çöktüğü bildirildi.

 
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