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Korona Virüs Moderna'nın koronavirüs aşısının 12-17 yaş grubu sonuçları açıklandı
Korona Virüs

Moderna'nın koronavirüs aşısının 12-17 yaş grubu sonuçları açıklandı

Merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 04:14:00 -
Moderna'nın koronavirüs aşısının 12-17 yaş grubu sonuçları açıklandı

Moderna'dan yapılan açıklamada, belirtilen yaş grubuyla ilgili verilerin haziran başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere iletileceği ifade edildi.

12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının, söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği ve kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşının her iki dozu da uygulanan gençlerin daha sonra Kovid-19'a yakalanmadığı ancak plasebo yapılanlardan dördünün Kovid-19 olduğu kaydedildi.

Aşının ilk dozunun yapılmasının ardından geçen iki haftada yüzde 93 koruma sağladığı vurgulanan açıklamada, aşının uzun süreli korumasının anlaşılması için deneklerin 12 ay boyunca takip edileceği aktarıldı.

Moderna 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

FDA, 11 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

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Yorumlar

Kaktus Sydney

Anlasilan 12 yas ve genc grubu Moderno asisi ile telef edecekler. Rabbim serlerinden muhafaza buyursun...
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