  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Moderna 3. doz için sıraya girdi
Sağlık

Moderna 3. doz için sıraya girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilaç firması Moderna, koronavirüs destek aşısının 18 yaş üzerine genişletilmesi onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 02:55:00 -
Moderna 3. doz için sıraya girdi

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna 3. doz Kovid-19 aşısının 18 yaş üzeri tüm yetişkinlere acil kullanım izni talebinin gerekli verilerle birlikte federal yetkililere sunulduğu belirtildi.

Moderna'nın güçlendirici aşısının, 1 ve 2. aşılarda verilen 100 mikrograma karşı 50 mikrogram olarak uygulanacağı kaydedildi.

Firma, destek aşısı için FDA’ya ilk başvurusunu eylülde yapmış ancak sunulan verilerin yeterli açık olmadığı önerileri üzerine acil onay talebini geri çekmişti.

Moderna’nın 3. doz güçlendirici aşısı, şu an sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması da 10 Kasım’da 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaşın üstündekilere uygulanması izni için FDA’ya başvurmuştu.

Pfizer-BioNTech’in başvurusunun cuma günü federal yetkililer tarafından ele alınarak onaylanmasının beklendiği, aynı şekilde Moderna’nın başvurusuna da yeşil ışık yakılması halinde ABD’de 3. doz destek aşısının tüm yetişkinlere yakında uygulanmasına başlanabileceği belirtiliyor.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fethullah Gülen öldürüldü mü?
Gündem

Fethullah Gülen öldürüldü mü?

Fethullah Gülen öldü mü? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in zehirlendiği yönünde sosyal medyada paylaşımlar yayımlandı. Pek çok kişi bu iddiala..
Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı
Gündem

Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro..
Erdoğan'a
Ekonomi

Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı

Grup toplantısında faize karşı olduğunu bir kez daha söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler "Bir faiz indirimi daha mı ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay