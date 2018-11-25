Modern sedirler



Sedirler genellikle arkadaş çevresi geniş ya da kalabalık aileler için son derece kullanışlı oluyor. Sedirlerde mobilya rengi olarak her renk seçilebiliyor. Ayrıca sedirler her dekorasyon tarzına uyumlu hale gelebiliyor. Bol yastık ya da sırt örtüleri gibi aksesuarlarla da daha bir renkleniyorlar.

Eğer sedirlerin doğal tarzını çok kaybetmek istemiyorsanız halı seçimlerinde istediğiniz kadar otantik olabilirsiniz, fakat bol ve desenli yastıklar kullanılacaksa perde seçimlerinde düz kumaşlar tercih edilmeli. Perde renklerinde dilediğinizi seçin.. Zaten sedirleriniz rengarenk çünkü..

Odanın orta boşluğunda ise puf ya da orijinal tepsiler kullanılabilir. Lamba seçimlerinde de özgürsünüz. Modern ya da modern klasik arası tarzlar seçilebilir.

Bazıları sedirlerinin altına son derece güzel saklama dolapları yaptırıyor. Bunlardan birisi sayfamızda görülmekte.. O, sedirin rengine uygun mükemmel sepetler seçmiş. Hatta belki de önce sepetleri seçmiş, sonra onların ölçüsünde sedir yaptırmış. Hayli de güzel olmuş di’ mi..