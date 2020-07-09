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Spor

Modern pentatlonda il temsilcileri için "yol haritası" belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:33:49 -
Modern pentatlonda il temsilcileri için "yol haritası" belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) atıcılık, koşu, yüzme, eskrim ve binicilik antrenörleri, il temsilcileriyle ikinci kez yaptıkları çevrim içi seminerde "yol haritası" ortaya koydu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Modern Pentatlon İl Temsilciliği Eğitim Semineri'nde atıcılık, koşu, yüzme, eskrim ve binicilik antrenörleri, il temsilcileriyle yapılan ikinci on-line eğitim seminerinde, branş bazlı bilgi paylaşımında bulundu ve modern pentatlon sporuna yönelik illerde yapılacak etkin çalışmalar için bir yol haritası ortaya koydu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu branşlarda antrenörlerin sunumlar yaptıkları belirtildi.

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