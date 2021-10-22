  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “Model fabrika” verimliliği artırıyor
Ekonomi

“Model fabrika” verimliliği artırıyor

Konya Model Fabrika’da hizmet alan 100’ün üzerindeki sanayi kuruluşu, üretimde verimliliği artırarak rekabette üstünlük elde ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:52:00 -
“Model fabrika” verimliliği artırıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, model fabrikanın sanayiye katkısını değerlendirdi.

Konya Model Fabrika’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BM Kalkınma Programı (UNDP) desteği ve finansmanıyla kurulduğunu aktaran Öztürk, KTO tarafından yürütülen projenin, Konya Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortaklığında hayata geçirildiğini vurguladı.

Öztürk, Konya Model Fabrika’nın 12 milyon liralık yatırımla şehre kazandırıldığını anımsatarak, burada “öğren-dönüş” modelinin uygulandığını dile getirdi. Bu modelle eğitim alan proje liderlerinin, öğrendiklerini firmalarında uygulayarak verimliliği artırma faaliyetlerini gerçekleştirdiğini anlatan Öztürk, katılımcıların geniş yelpazede her konuda uygulamalı eğitim aldığını ifade etti. Öztürk, Konya Model Fabrika’nın 2020 eylül ayında hizmet vermeye başladığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür ediyoruz. Türkiye’de model fabrikaları yaygınlaştırarak, ülkede verimliliğin artırılmasına yönelik proje geliştirildi. Türkiye’deki 8 model fabrikadan biri de şehrimizde. Geçen günlerde Bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Yüzde 120'ye varan artış

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nün içerisindeki Konya Model Fabrika 1 yıldır faaliyette. Bugüne kadar 13 firmaya ‘öğren-dönüş programı, 33 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti, 47 firmaya da teknolojik danışmanlık hizmetleri gerçekleştirildi. 13 firmanın aktif programı sürüyor. Sonuçlarına baktığımızda firmalar, yüzde 50 ile yüzde 120’ye varan verimlilik artışı yakaladı. Bu da projenin çok doğru olduğunu ve Anadolu sanayisinin verimliliğinin artırılmasında önemli katkıları olacağını gösteriyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!
Siyaset

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!

DEVA Partisi'nin kurulmasına ön ayak olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DEVA Partisi yönetimi tarafından kendisine cumhurbaşkanlığı..
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmeme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay