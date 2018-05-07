Modanisa’ya iş mükemmelliği ödülü

Modanisa, yerel tedarikçileri küresel platforma taşıdığı ve küresel satıcılar haline getirdiği için ödüllendirildi. Bu ay yedinci kuruluş yılını kutlayacak olan Modanisa, “Uluslararası İş Mükemmelliği” ödülüne layık görüldü. Ödül, Modanisa’nın yerel tedarikçileri uluslararası platforma taşımaktaki başarısına verildi.

120 ÜLKEYE HİZMET

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi olan ve 120 ülkede müşterileri bulunan Modanisa’nın moda endüstrisinin ortaya çıkarttığı tasarım, renk, doku ve kumaş zenginliğini, İslami moda ekosistemine de taşımak konusunda ortaya koyduğu başarı ve yerel tedarikçileri küresel platforma taşıması ödülün verilmesinde büyük rol aldı.

2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığı yolda 500 tedarikçiye ulaşan şirket, kuruluşundan bugüne kadar küresel platforma taşıdığı tedarikçi firma sayısını 10 kat arttırmış oldu.Mart 2018’de Google; Modanisa, perakende alanında Türkiye’nin en kolay kullanımlı ilk üç sitesinden biri olması nedeniyle başarı öyküsü kamuoyu ile paylaşılan şirket, Facebook tarafından da “Moda alanında büyüme için uluslararası bir strateji tasarlamak” konusunda “başarı öyküsü” yönüyle kabul gördü.

5 DİLDE YAYIN

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın ödülü geçtiğimiz günlerde Dubai’de takdim edildi. Ödüllendirilmelerini değerlendiren Modanisa kurucu CEO’su Kerim Türe, “Bugün sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kadınları modanın gücüyle bir araya getirebiliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Modanisa ile birlikte keşfedilen yeni moda ekosisteminin parçası olan tedarikçilerimize, hep birlikte bu güzel hikayenin ortak yazarları oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Modanisa, yayınlarını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyor.