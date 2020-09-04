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Ekonomi Modanisa artık 6 dilde
Ekonomi

Modanisa artık 6 dilde

Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtadan 140 ülkeye verdiği hizmetini yeni bir dille taçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:27:00 -
Modanisa artık 6 dilde

Hizmet verdiği Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca’nın yanına, nüfusu ile dünyanın en kalabalık 4’üncü ülkesi Endonezya ve Malezya’da da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilini ekledi. Asya’da yoğun Müslüman nüfusu ile dikkat çeken Endonezya ve Malezya’da toplam 300 milyon kişi Bahasa dili konuşuyor.

Her iki ülkede de farklı lehçeler konuşulsa da Bahasa dili ortak ve resmi dil olarak kabul ediliyor. Thomas Reuters ve Dinar Standard tarafından hazırlanan 2020 Global Islamic Economy Raporu, dünyada Modanisa tarzında giyinmeyi benimseyen 400 milyon civarında bir kadın nüfusu olduğunu öngörüyor. Modanisa’nın hedefi, 5 kıtadaki 140 ülkeden müşteriye alışverişlerini ulaştıran bir marka olarak, 400 milyon kadının tamamına ulaşabilmek ve İstanbul’dan doğan global bir marka olarak İstanbul’u, dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Bahasa diliyle verilen hizmet, Modanisa’yı bu amacına bir adım daha yaklaştırıyor.

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