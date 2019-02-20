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Modanın merkezinde gözünü ilk beşe dikti

Damat ile kaf dağının arkasını keşfetti... Damat, Tween ve D’S Damat markalarıyla dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, erkek hazır giyimin anavatanı İtalya’da iki yılda üç kat büyüme başarısı gösterdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ’10 yıl önce sorulsaydı, böyle bir başarıyı göstereceğimiz hayal sanılırdı, ama ekipçe başardık’ dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
Modanın merkezinde gözünü ilk beşe dikti

Moda dünyasının kalbi İtalya’da markaları ile yıldızı parlayan Orka’nın patronu “En zoru başarmış durumdayız. Yeni hedefimiz İtalya’da kendi segmentimizde beş yılda ilk beş marka arasına girmek” mesajını verdi. İtalya’da yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüme başarısı gösterdiklerini vurgulayan Orakçıoğlu 2019 hedeflerini ve yeniliklerini şu sözlerle dile getirdi:

ABD'de ilk mağaza

-Mart ayında moda ve sanatın kalbi Floransa’da ve Roma’da birer mağaza açarak, yılsonunda İtalya’daki satış noktası sayısını 40’a çıkaracağız.

-ABD’de ilk mağazalarımızı bu yıl Washington DC ve Ohio eyaletinde açacağız.

-Kanada’da Ottowa’da bu yıl ilk mağazamız açılacak.

-Balkanlar’da ve Rusya’da ise etkinliğimiz giderek artıyor. Mağaza sayıları iki katına çıkıyor. Balkanlar’da 8 olan mağaza bu yıl 15’e çıkacak.

-Rusya’da yer alan mağaza sayısı 20’den 30’a çıkacak.

-Almanya’da 6 mağazamız yıl sonunda 10’u bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt’ta olacağız.

Yurt dışı ve yurt içi mağaza sayısı eşitlenecek

-2018 yılını 380 mağaza ile kapattı, bu yıl yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarını eşitleyerek toplamda 420’ye ulaşacağız. Yurt dışı mağaza sayısında daha da artış olabilir.

-Yılsonu toplam ciro hedefimiz 750 milyon lira, yurt dışı ciromuz 60 milyon Euro, ihracat hedefimiz ise 30 milyon dolar olacak.

-Geçen yıl toplam cironun yüzde 5’i e-ticaretten sağlandı. Bu yıl hedef; cironun yüzde 7’si. E-ticarette yılda 15 mağazanın yaptığı ciroyu yapıyoruz.

-Dünya genelinde markamız ile bir katma değer oluşturduk. Türkiye’nin tüm sektörlerde ihracatta kg fiyatı 1 dolar 35 sent, hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
  1. Moda dünyası
  2. Orka
  3. Orakçıoğlu
  4. Orka Holding
  5. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  6. Washington DC
  7. E-ticaret

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