Modalife Mobilya'ya özel avantajlar

1) %30 dan %40 a VARAN FİYAT AVANTAJI

Bu tacirlerin üçü de ticari hayatlarına devam edebilmek için mobilyalardan en az %10 ila %15 oranında kar elde etmektedir. Dolayısıyla mobilya üreticiden tüketiciye gelinceye kadar en az %30 - %40 fiyat artışı görmektedir. Modalife mobilya sektöre tüketici dostu bir yaklaşım getirerek aracısız, üretimden satışa uzanan süreçlerin tamamını kendi bünyesinde toplamıştır. Tüm ürünlerini kendi fabrikasında üretip, kendi mağazalarında satmaktadır. Modalife Mobilya bayilik sistemiyle değil şube sistemiyle çalışmaktadır. Bu nedenle Modalife mobilya, mobilya sektöründe uygulanan yüksek fiyatları aşağı çekerek, diğer mobilya firmalarına oranla en az %30 dan - %40'a varan fiyat avantajını müşterilerine sunmaktadır. Bu yaklaşımı kaliteyi uygun fiyata satabilmesin sağlayan en büyük etkendir.

2) DÜĞÜN PAKETİ

Modalife Mobilya Türkiye'de ilk kez "düğün paketi” uygulamasıyla evlenmek ya da evini yenilemek isteyenlere ihtiyaç duydukları yatak odası, yemek odası, koltuk takımları ve aksesuarlardan oluşan yüz binlerce ürünü uygun fiyata sunmuştur.

Düğün paketleri uygulamasıyla, toplumsal sorumluluk anlayışı içinde en fazla katkıyı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve en büyük düğün paketçisi olarak gelişen ve büyüyen bir çizgide hizmet veren Modalife tıpkı sloganındaki gibi Türkiye'nin düğün paketçisi olmuştur. Değişmez prensipleri mümkün olduğunca kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat olan moda life mobilya, ülkemizde yoğun bir rağbet görmüş ve yüz binlerce müşteri portföyüne ulaşmıştır.

3) UCUZ DEĞİL, UCUZA KALİTELİ ÜRÜN SATIŞI

Modalife Mobilya uygun fiyatı kadar üretim teknolojisi, ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları, kalite anlayışı ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetini sağlamayı başarmıştır.. Modalife mobilyanın fabrikası, mobilya sanayinin eriştiği en son teknoloji ile donatılmıştır. Bu fabrikada üretimin her aşamasında kalite kontrolleri, alanında uzman ekip ve ekipmanlarla hassasiyetle yapılmaktadır.

Modalife mobilya dünya standartlarındaki modern tesisiyle yılda 100 bin adet yemek odası, 100 bin adet yatak odası,100 bin adet koltuk takımından oluşan toplamda 300 bin adet mobilya takımının yanı sıra yatak ve baza üretecek kapasiteye sahiptir.

Modalife Mobilyanın temel ilkesi kaliteli, sağlam ve kullanışlı ürünleri uygun fiyatlara sunarak, müşteri memnuniyeti oluşturmaktır. %100 müşteri memnuniyeti için kaliteden değil, karlılıktan ödün verilmiştir. Ucuz ürün değil, ucuza kaliteli ürün satma ilkesini benimsemiştir.

Ürün ve süreç kalitesi TSE ve ISO 9001 belgeleri ile tescillenen Modalife mobilyada tüm ürün çeşitleri 2 yıl garantili olup, içeriklerinde kullanılan malzemeler Avrupa normlarına uygundur.

Her zevke hitap eden şık odalar ve zevkli mekânların aranılan markası Modalife Mobilya,

ürünlerini rahatlık ve kaliteden ödün vermeden yeni trendleri öngörerek tasarlamaktadır. Her daim şık ve ekonomik ürünler tasarlamayı ilke edinen Modalife mobilya fonksiyonellik ve görselliğin bir arada bulunduran modelleriyle, uzun yıllar severek kullanacağınız mobilyaları sizlere sunmaktadır.

4) HIZLI TESLİMAT

Türkiye’nin dört bir yanındaki satış mağazalarıyla mobilyalarını sizlerle sunan Modalife’da tasarım ve üretim kadar teslimat ve montajlar da titizlikle yapılmaktadır. Düğün Paketlerinde bir günde teslimat avantajı sağlayan Modalife, üretiminden, satışa, nakliyeden, montaja tüm işlemleri kendi bünyesinde yapmanın faydasını teslimat ve montajda sunduğu hizmetleri ile de göstermektedir.

Modalife mobilya’nın tüm ürünlerine Türkiye geneli yüzlerce şubesinden ulaşılabileceği gibi www.modalife.com’dan erişilip, online satış sistemiyle alışveriş yapılması kolaylığı sağlanmıştır.

Modalife Mobilya 145 Mağazası ve online satış sitesi olan www.modalife.com ile hizmetinizdedir.