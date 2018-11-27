THY- Euroleague
0553 313 94 23

MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni düzenlemesine ilişkin açıklama

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:-"Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak"

27 Kasım 2018 Salı 15:12
MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni düzenlemesine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) elektronik ürünlere yönelik taksit düzenlemesine ilişkin olarak, "Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Turnacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde maliyet artışlarının yaşandığını, bu durumun 2018 yılında yükselme eğiliminde olan sektörde daralmaya sebep olduğunu belirtti.

Turnacı, "Sektör temsilcileri olarak bu daralmayı aşmanın yöntemleri üzerinde çalışırken, 1 Eylül 2018 itibarıyla BDDK’nın uyguladığı taksit kısıtlama kararı ile sektördeki taksit sayısı 36 aydan 6 aya indirildi ve sektörde maalesef yüzde 40 civarında daralma yaşadık. Yeni alınan kararla taksit sayısının kademeli olarak 12 aya çıkarılmasını olumlu karşılıyoruz. Daralan sektöre nefes olacağını ve istihdam kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MOBİSAD olarak ilk günden itibaren ilgili bakanlıklarla öneri ve kaygılarını paylaştıklarını aktaran Turnacı, "Girişimlerimizi sonuçsuz bırakmayan, sektörün sesine kulan veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Aksu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a sektörümüz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) elektronik ürünlere yönelik taksit düzenlemesine ilişkin ise "Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:12
  1. MOBİSAD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
    1. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    2. Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir..
    3. Gaziantep'te "tombala" operasyonu
    4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    5. Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda
    6. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    7. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    8. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    9. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    10. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    11. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    12. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    13. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    14. Muğla'da sörf keyfi
    15. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    16. Samsun'da balık fiyatları
    17. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    18. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    19. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    20. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var