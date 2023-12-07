Mobilyalardaki bardak izini çıkarmanın kolay yolu! Sadece kalıcı bu olabilir, mutlaka bunu tercih edin!

Sehpalarda, masalarda ne kadar bardak altlığı kullanırsanız kullanın, çocuk ya da büyük, biri mutlaka bardağını mobilyanın üstüne koyuveriyor. Hal böyle olunca ahşap mobilyaların üstünde çıkmayan, sinir bozucu su lekeleri kalıyor. Bardak izini çıkarmak için denenecek yollar da kısıtlı, çünkü işin ucunda mobilyaya zarar vermek de var.