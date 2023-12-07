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Kadın - Aile Mobilyalardaki bardak izini çıkarmanın kolay yolu! Sadece kalıcı bu olabilir, mutlaka bunu tercih edin!
Kadın - Aile

Mobilyalardaki bardak izini çıkarmanın kolay yolu! Sadece kalıcı bu olabilir, mutlaka bunu tercih edin!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 17:34:00 - 2023-12-07 17:38:10
Mobilyalardaki bardak izini çıkarmanın kolay yolu! Sadece kalıcı bu olabilir, mutlaka bunu tercih edin!

Sehpalarda, masalarda ne kadar bardak altlığı kullanırsanız kullanın, çocuk ya da büyük, biri mutlaka bardağını mobilyanın üstüne koyuveriyor. Hal böyle olunca ahşap mobilyaların üstünde çıkmayan, sinir bozucu su lekeleri kalıyor. Bardak izini çıkarmak için denenecek yollar da kısıtlı, çünkü işin ucunda mobilyaya zarar vermek de var.

Ahşap mobilyaların üzerinde oluşan, sinir bozucu halka bardak izlerini çıkarmanın kolay bir yolu var.

Tek ihtiyacınız olan ise, beyaz diş macunu! (Jel gibi olanlardan olmasın.)

Diş macununu lekenin üzerine sürün ve elinizle iyice yedirin. En fazla 30 saniye bekledikten sonra bir bezle ovalamadan, bastırmadan silin. Lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.
Ahşap mobilyann üstündeki bardak lekesi için bu yöntemi uygulamadan önce, mobilyanızın küçük ve görünemeyen bir kısmına deneyin.

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