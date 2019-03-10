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Mobilyacılar MODEKO’dan memnun ayrılıyor

Bu yıl 30.

10 Mart 2019 Pazar 13:17
Mobilyacılar MODEKO’dan memnun ayrılıyor

Bu yıl 30. kez kapılarını açan İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı bugün sona ererken, fuara katılan mobilyacılar geçtiğimiz yıllara oranla ilgi ve alakanın daha yüksek olduğunu ifade ederek, fuardan memnun ayrılacaklarını belirttiler.


Yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı konuk eden 30. İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, bugün kapılarını kapatacak. Yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı konuk eden MODEKO’ya katılan mobilyacılar, fuardan memnun olduklarını söylediler. Firması fuara katılan Yaşar Baş, geçmiş yıllara göre daha iyi bir fuarı geride bıraktıklarını söyledi. Baş, “Hem yerli yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların fuara ilgisi de güzel. Piyasaların son günlerdeki durumuna rağmen fuarda hedefimize ulaştık. Birçok kuruluşun desteklediği fuarın geçen yıllara oranla daha iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. İlerleyen yıllar için daha umutluyum” dedi.


İlerleyen yıllarda yabancı yatırımcı sayısını arttırmak için çalışılması gerektiğine vurgu yapan Baş, “Fuarın yükünü sadece esnaflara yüklersek başarılı olamayız. Sanayi ve ticaret odalarının özellikle yurt dışından gelen yatırımcıların masrafları konusunda yardımcı olması gerekiyor. Bunları yapmadığımız sürece yabancı yatırımcıları fuara sokma şansımız azalır” ifadelerini kullandı.



“Mobilya hayalle başlar”


Mobilya üretiminin hayal etmekle başladığının altını çizen Baş, “Mobilya sektöründe kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Bu yeniliğe ayak uyduran firmalar da başarıya ulaşıyor. Tasarım ekibinizin olması ve günün trendlerine uyum sağlamanız gerekiyor. Mobilya üretmek için önce hayal etmeniz gerekiyor. Bunun için de ufku açık insanlarla çalışmalısınız” diye konuştu.



Sezonun modası metal rengi


Ofis ve büro mobilyaları alanında fuara katılan Metin Güreler ise, sezonunun modasının metal ağırlıklı mobilyalar olduğunu söyledi. Güreler, “Fuarda hem yurt içinden hem de yurt dışından katılımcılar yer aldı. Bizim için fuarın verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen insanlar umutsuz değildi. Seneye daha iyi olacağını umuyorum. Bu sene müşteriler metal ağırlıklı minimal ofis takımları tercih ediyor” şeklinde konuştu.


Geçtiğimiz Çarşamba günü kapılarını açan 30. İzmir MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, yerli ve yabancı binlerce yatırımcıyı ağırladı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:17
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