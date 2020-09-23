Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, "Sektörümüz ihracat konusunda bundan 10 yıl öncesinde olduğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." dedi.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sanayi sektörünün başında gelen mobilya sektörü dış ticaret fazlası veren sanayi sektörünün başında geliyor. Son yıllarda ihracatta istikrarlı bir artış trendi izleyen Türk mobilya sektörünün büyüklüğü, küresel mobilya pazarında 6 basamak atlayarak ihracatçı ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldi.

Türkiye'nin 2019'da 3,5 milyar dolar mobilya ihracatı yaptığını aktaran Balcı, "Sektörümüzün ihracat konusunu, on yıl öncesine göre ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, şimdi de Türk mobilyasını 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Balcı, "Geçen yıla baktığımızda bile ihracatta 12 basamak yükselen mobilya sektörümüz . İtalya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkelerle pazarda rekabet etmeyi, doğrudan İtalya'nın dünya pazarındaki yerini almayı hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türk mobilyası devler liginde. İlk 5'de yer alması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ”değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, pandemide yeni normalleşme süreciyle birlikte artan ihracat talebine ayak uydurmak için üretimde ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mobilyanın can damarı olan Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana ve İnegöl gibi şehirlerde personel ihtiyacı olduğunu belirten Balcı, sektörde ara personel olarak nitelendirilen döşeme ustaları, kaynakçılar, dikiş operatörleri ve CNC operatörleri artık aranan konumdalar.

Pandeminin ilk döneminde fabrikalardaki faaliyetlerin durduğu ilk dönemde, oluşturulan siparişlerin üretimin ertelendiğini belirten Balcı, Yoğun talebe cevap verebilmek için birçok firmada personel açığı ortaya çıktı.

İşe alınacak personele asgari ücretin üzerinde ücret ödeneceğini ve kalifiye personel dışında yetiştirilmek üzere işe personel alacaklarını belirten Balcı, "Mobilya tasarımı, makine, kaynak, motor mezunu gençleri bekliyoruz. Meslek liselerinin elektrik ve elektronik bölümleri, 1-2 yıllık sektör tecrübesi ile maaştan fazla kazanabilen çalışanlarımız, yine de asgari ücretin yüzde 20-30 üzerinde kazanabilecekler. Ortalama maaş Sektörümüzde 5 yıllık tecrübeli personele 3,900 lira ödüyor. "değerlendirmesinde bulundu.