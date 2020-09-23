Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." dedi.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sanayisinin dünya genelindeki yükselişi devam ediyor. Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönde gidişat izleyen Türk mobilya sektörünün, küresel mobilya pazarındaki büyüklüğü 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldi.

Türkiye’nin 2019 yılı mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Balcı, “Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Balcı, "Bir önceki yıla bakıldığında bile ihracatta 12 basamak yükselen mobilya sanayimizin önü açıktır. İtalya gibi yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle pazarda rekabet etmeyi değil direkt İtalya’nın dünya pazarındaki yerini almayı amaçlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda ise Türk mobilyasının küresel boyutta, devler liginde ilk 5’te yer almasını sağlamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ara eleman değil aranan eleman aranıyor"





Balcı, pandemide yeni normalleşme süreciyle birlikte artan ihracat talebine yetişebilmek için üretimde ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, İnegöl gibi mobilyanın can damarı olan şehirlerde personel ihtiyacı olduğuna değinen Balcı, döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü, CNC operatörü gibi sektörde ara eleman olarak nitelendirilen personellerin şimdilerde aranan eleman konumunda olduğunu ifade etti.



Pandeminin ilk döneminde fabrikalarda faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte oluşan siparişlerin üretimde noktasında ertelendiğini belirten Balcı, üretimde çarkların yeniden dönmesiyle birlikte yoğun talebe cevap verebilmek için birçok firmada acil personel ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.



Balcı, alınacak personellere asgari ücretin üzerinde maaş verileceğini ve kalifiye eleman dışında yetiştirilmek üzere de personel alımına gidileceğini belirterek, "Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz. Mesleğe yeni başlayacak bir personel, asgari ücretin üzerinde maaş alabilecek, sektörde 1-2 yıl deneyimli olan işçilerimiz ise yine asgari ücretin yüzde 20-30 üzerinde maaş alabilecek. 5 yıllık tecrübeli bir personele sektörümüzde ortalama 3 bin 900 lira maaş veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.