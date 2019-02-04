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Mobilya devinden ilginç karar!

İsveçli mobilya şirketi IKEA, mobilya kiralayarak, müşterilerin "eşyalara sahip olma alışkanlıklarını" değiştireceğini açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:05
Mobilya devinden ilginç karar!

İsveçli mobilya perakendecisi Ikea’nın, mobilya kiralayarak, müşterilerin "eşyalara sahip olma alışkanlıklarını" değiştireceği duyuruldu.

Financial Times’ın haberine göre, İsviçre’de Şubat ayında başlayacak olan yeni uygulama ile, mobilyalar kullanıcılara kiralacak. Ikea’nın ana kuruluşu Inter Ikea CEO’su Torbjorn Loof, “Partnerlerimizle birlikte çalışarak mobilya kiralayıp kiralayamayacağımızı öğreneceğiz. Yapılan planlamaya göre, kiralama dönemi bittiğinde, kullanılan ürün iade edilip yenisi kiralanabilecek” dedi ve Ikea’nın iade edilen ürünleri yenileyerek ömrünü uzatacağını ve tekrar kiralayacağını ekledi.

İşten çıkarmalar olacak

Yapılan planlamanın, Ikea’nın iş modelini değiştirme planının “ölçeklenebilir abonelik servisleri” adımın kapısını açacağı tahmin ediliyor.

Ikea, Kasım ayında, gelecek birkaç sene boyunca toplamda 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve yeni iş modeli çerçevesinde 11 bin 500 kişilik istihdam yaratmayı planladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:05
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