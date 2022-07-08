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Teknoloji Mobilite ekosistemi nedir?
Teknoloji

Mobilite ekosistemi nedir?

Togg, 20 ülkede 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile mobilite alanında iş birliğine gidileceğini açıkladı. TOGG, Plug and Play ile iş birliğine giderek küresel mobilite ekosistemini büyütecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 08:21:00 -
Mobilite ekosistemi nedir?

Mobilite kelimesinin sözlükteki anlamına bakıldığında bu kavram, bir hareket halini ifade eder. Mobilite ne demek sorusuna verilecek en kısa cevap şu şekilde özetlenebilir: Mobil olmak! Bir yerden bir yere gidiş, bir durumdan başka bir duruma geçiş, mobilite kavramının kapsamında yer alır. Modern dünyada artık hemen her kavramın temeli bu gerçekliğe dayanıyor. Zaman yönetimi konusunda mobilitenin sunduğu olanaklar ise modern insanın hayatını kurtarıyor. Üstelik bu söylem sadece mecazi bir anlam taşımıyor.

 

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