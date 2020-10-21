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Ekonomi Mobil Uygulama Reklamı
Ekonomi

Mobil Uygulama Reklamı

Mobil uygulama reklamı yaparak anında ortay koyduğunuz mobil uygulamanıza binlerce indirme almanız mümkün. Mobil uygulama reklamları Google reklam sistemlerinin en farklı versiyonu diyebiliriz. Peki, mobil uygulama reklamı nasıl alınır? İşte mobil uygulama reklamları ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:10:00 -
Mobil Uygulama Reklamı

Reklamlarınızı uygulamalarda göstererek, cep telefonu ve tablet kullanıcılarından oluşan ve giderek büyüyen bir kitleye ulaşabilirsiniz. Google Ads'in sizin yerinize reklamınızı Görüntülü Reklam Ağı'ndaki uygulamalarla eşleştirmesine izin verebilir veya belirli uygulama kategorilerini hedefleyebilirsiniz.

Görüntülü Reklam Ağı aracılığıyla mobil uygulamalara yerleştirilen reklamlarınızın performansını izlemeniz yeterlidir. Bunu yapmak için herhangi bir değişikliğe gerek yoktur: Uygulamalar Görüntülü Reklam Ağı'nın bir parçasıdır.

Mobil dünya, günden güne sayısı artan uygulamalarla popülaritesini yukarı taşımaya devam ediyor. Hızla gelişen mobil dünyada yayınlayacağınız reklamlarla dilerseniz uygulamanızın indirilme sayısının artışını ya da tanıtımını rahatlıkla yapabilirsiniz.

Google verileri mobil dünyada kullanım oranının %75’e yaklaştığını gösteriyor. CRM Medya, giderek büyüyen mobil dünyada varlığınızı güçlü bir şekilde sürdürmeniz için size her aşamada destek oluyor.

Uygulama tanıtım reklamlarıyla indirme sayısı nasıl artırılır?

Uygulama tanıtım reklamları (önceki adıyla “tıkla ve indir” reklamlar), indirme sayısını artırmanın en kolay ve en etkili yoludur. Bu reklam türünde, özelleştirmelerin çoğu sizin yerinize yapılır. Bu reklamları, Uygulama/Dijital İçerik Reklamı şablonunu kullanarak Arama Ağı’nda ve Görüntülü Reklam Ağı’nda yayınlayabilirsiniz.

Arama Ağı’nda uygulama/dijital içerik reklamları, yalnızca kullanıcılara ücretli uygulama içeriğinin sunulduğu yerlerde gösterilebilir.

Mobil uygulama reklamı tavsiyeler

Mobil uygulama reklamları için Görüntülü Reklamcılık özelliklerini etkin bir şekilde kullanmanız uygulama içi satın almaların sayısını ve ROI değerlerini de artıracaktır. Eğer uygulama içi analiz yapan bir ekibiniz de varsa indirmeye harcadığınız tutardan daha fazlasını uygulama içerisinde kazanabilirsiniz

Mobil uygulama reklamları nerede gösterilir?

Mobil uygulama reklamlarının gösterildiği alanları Google play girişleri, Google arama ağı, görüntülü reklam ağı, play store arama sonuçları, iOS ve Android cihazlardaki YouTube videoları ile Google görüntülü reklam ağı yayıncı siteleri olarak sıralamak mümkündür.

Uygulama tanıtım reklamları nasıl çalışır?

Uygulama tanıtım reklamları, kullanıcıları doğrudan Google Play Store'a veya Apple App Store'a yönlendirerek uygulamanızın indirilmesini kolaylaştırır.

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